Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла 3 мая в 11.30 на трассе Самара-Шымкент недалеко от кемпинга "Тулпар". По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 33-летний житель Кызылординской области за рулем автомашины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ. За рулем большегруза также находился 40-летний житель города Кызылорда. – В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир автомашины ВАЗ от полученных тр