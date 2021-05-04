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Социум

Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла 3 мая в 11.30 на трассе Самара-Шымкент недалеко от кемпинга "Тулпар". По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 33-летний житель Кызылординской области за рулем автомашины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ. За рулем большегруза также находился 40-летний житель города Кызылорда. – В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир автомашины ВАЗ от полученных тр
Арайлым Усербаева
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Трагедия произошла 3 мая в 11.30 на трассе Самара-Шымкент недалеко от кемпинга "Тулпар". По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области,  33-летний житель Кызылординской области за рулем автомашины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ. За рулем большегруза также находился 40-летний житель города Кызылорда. – В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир автомашины ВАЗ от полученных травм скончались на месте ДТП.  Проводятся следственные действия по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Основными причинами ДТП являются пренебрежение правилами дорожного движения, а именно несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и сон за рулем, - сообщили в полиции.
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Два человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области
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