Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто на трассе Уральск - Атырау

Столкнулись «Газель» и Chevrolet. Фото: ДЧС ЗКО Авария произошла на 175 километре трассы Уральск - Атырау в районе посёлка Мерген. Днём первого ноября лоб в лоб столкнулись «Газель» и Chevrolet. В пресс-службе ДЧС ЗКО информировали, что при ДТП пострадали двое. Им помогли спасатели, дежурящие на трассе. Водитель Chevrolet получил закрытую черепно-мозговую травму и открытую травму мягких покровов головы, водитель «Газели» - ушиб грудной клетки, резанную рану коленного сустава. Обоих госпитализировали в районную больницу. Фото: ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, по