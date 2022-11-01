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Происшествия

Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто на трассе Уральск - Атырау

Столкнулись «Газель» и Chevrolet. Фото: ДЧС ЗКО Авария произошла на 175 километре трассы Уральск - Атырау в районе посёлка Мерген. Днём первого ноября лоб в лоб столкнулись «Газель» и Chevrolet. В пресс-службе ДЧС ЗКО информировали, что при ДТП пострадали двое. Им помогли спасатели, дежурящие на трассе. Водитель Chevrolet получил закрытую черепно-мозговую травму и открытую травму мягких покровов головы, водитель «Газели» - ушиб грудной клетки, резанную рану коленного сустава. Обоих госпитализировали в районную больницу. Фото: ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, по
Дана Рахметова
Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто на трассе Уральск - Атырау
Столкнулись «Газель» и Chevrolet.
Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто в ЗКО
Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто в ЗКО
Фото: ДЧС ЗКО Авария произошла на 175 километре трассы Уральск - Атырау в районе посёлка Мерген. Днём первого ноября лоб в лоб столкнулись «Газель» и Chevrolet. В пресс-службе ДЧС ЗКО информировали, что при ДТП пострадали двое. Им помогли спасатели, дежурящие на трассе. Водитель Chevrolet получил закрытую черепно-мозговую травму и открытую травму мягких покровов головы, водитель «Газели» - ушиб грудной клетки, резанную рану коленного сустава. Обоих госпитализировали в районную больницу.
Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто в ЗКО
Два человека пострадали при лобовом столкновении двух авто в ЗКО
Фото: ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск ДТП

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