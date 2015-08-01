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Происшествия Социум

Два человека пострадали в ЧП на Карачаганакском месторождении в ЗКО

Сегодня, 1 августа, в Экоцентре Карачаганакского месторождения двое рабочих получили ожоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Замакима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ подтвердил данную информацию и рассказал, что оба рабочих находятся в больнице. - Двое рабочих при транспортировке химического вещества получили ожоги, - сообщил замакима Бурлинского района. - Сейчас они находятся в центральной районной больнице под наблюдением врачей. В произошедшем разбираются инженеры по технике безопасности. Оба пострадавших работали в подрядной организации КПО б.в. АО "Аксайг
gorod
Два человека пострадали в ЧП на Карачаганакском месторождении в ЗКО
Сегодня, 1 августа, в Экоцентре Карачаганакского месторождения двое рабочих получили ожоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Замакима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ подтвердил данную информацию и рассказал, что оба рабочих находятся в больнице. - Двое рабочих при транспортировке химического вещества получили ожоги, - сообщил замакима Бурлинского района. - Сейчас они находятся в центральной районной больнице под наблюдением врачей. В произошедшем разбираются инженеры по технике безопасности. Оба пострадавших работали в подрядной организации КПО б.в. АО "Аксайгазсервис". По словам вице-президента АО "Аксайгазсервис" Алтынбека КАРИМОВА, химическое вещество попало рабочим на глаза. У одного из них поврежден один глаз, у другого - оба. Однако вице-президент добавил, что оба рабочих находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает и способность видеть у них сохранилась. На вопрос, какое именно химическое вещество транспортировали рабочие, руководство предприятия не ответило. АО «Аксайгазсервис» образовано 5 марта 1998 года в результате реорганизации АО «Карачаганакгазпром». Предприятие оказывает услуги на Карачаганакском месторождении по обустройству и сервисному обслуживанию объектов добычи, переработки, транспортировки нефти и газа. Среди объемов выполненных работ АО "Аксайгазсервис" - проектирование склада химреагентов на месторождении «Жанажол» Актюбинской области. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ожог Карачаганак

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