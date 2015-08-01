Два человека пострадали в ЧП на Карачаганакском месторождении в ЗКО

Сегодня, 1 августа, в Экоцентре Карачаганакского месторождения двое рабочих получили ожоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Замакима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ подтвердил данную информацию и рассказал, что оба рабочих находятся в больнице. - Двое рабочих при транспортировке химического вещества получили ожоги, - сообщил замакима Бурлинского района. - Сейчас они находятся в центральной районной больнице под наблюдением врачей. В произошедшем разбираются инженеры по технике безопасности. Оба пострадавших работали в подрядной организации КПО б.в. АО "Аксайг