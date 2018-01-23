Как рассказала заместитель руководителя отдела образования Жанна САХИПКЕРЕЕВА, в городе работают 50 государственных детсада. - В Уральске действует одна школа-сад, 26 мини-центров при школах и 36 частных садов, из которых 24 получают финансирование из бюджета. На сегодняшний день дошкольные организации посещают 15075 детей и еще более 16 тысяч стоят на очереди, - пояснила Жанна САХИПКЕРЕЕВА. Стоит отметить, что в Уральске в поселке Зачаганск запланировано строительство двух частных детсадов вместительностью 290 и 360 мест. Сейчас частные сады посещают 2214 детей. Между тем, всего в Уральске на очереди в детские сады стоят 16 110 детей.