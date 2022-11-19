Два детских сада заработают в Атырау

Они расположены в микрорайонах Жулдыз и Коктем. Фото из архива "МГ" Каждый из них рассчитан на 160 мест, рассказали в РСК региона. - Три младшие группы для детей в возрасте двух лет, каждая по 20 мест; две средние группы, рассчитанные на 25 детей в возрасте трёх лет; и две взрослые группы по 25 мест для ребят в возрасте 4-5 лет. Детский сад оформлен в современном стиле, есть столовая, спортивная площадка, кабинет музыки и спорта, а также лабиринт для детских игр, - сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Қусайынов. Детские сады обещают ввести в эксплуатацию до конца