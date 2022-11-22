Два года колонии-поселения грозит майору полиции за смерть подростка в Уральске

– Пассажир был доставлен в городскую многопрофильную больницу, где от полученных травм скончался. Согласно заключению, причиной смерти подростка стали сочетанные травмы головы и туловища, конечностей, повреждение костей скелета и внутренних органов. Смерть констатирована в 2:50. Кроме этого у него были раны, ссадины, кровоподтеки головы, туловища, открытый перелом нижней челюсти, разрыв лёгких, селезёнки, множественные переломы рёбер. Это говорит о том, что автомашина переехала подростка. Тормозная система и рулевое управление микроавтобуса были в исправном состоянии, - зачитала прокурор.Суд проходил в сокращённом порядке, так как Айбек Асабаев вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался. Также он отметил, что не желает, чтобы его фотографировали журналисты. Мама погибшего подростка заявила, что претензий к нему не имеет. Подсудимый заключил с женщиной медиативное соглашение и выплатил моральную компенсацию в размере трёх миллионов тенге. Изначально Асабаев находился под стражей, однако позже меру пресечения изменили под домашний арест. Сейчас он находится под обязательством о явке. Самой потерпевшей (мама погибшего подростка - прим. автора) на суде не было, однако она написала заявление с просьбой рассмотреть дело без её участия. Судья Асылбек Имангалиев зачитал её показания. Выяснилось, что погибший подросток проживал в России вместе с бабушкой и младшей сестрой. Ежегодно на летние каникулы он приезжал к маме в Уральск и помогал ей на стройке. Этот год не стал исключением.
– В ту ночь с телефона сына мне позвонил неизвестный мужчина и сказал, что он попал в ДТП, попросил приехать в больницу. Я спросила о состоянии, мне сказали, что сын в тяжёлом состоянии. Около 3:00 врачи сообщили мне о смерти сына. Я сообщила маме, она приехала в Уральск, в тот же день мы заключили медиативное соглашение с виновником аварии, он возместил мне ущерб в сумме три миллиона тенге и я написала заявление о том, что претензий к нему нет. Сына похоронили в России, - зачитал протокол допроса женщины судья Имангалиев.Выступая на прениях, гособвинитель попросил суд признать Айбека Асабаева виновным по части 3 статьи 345 УК РК и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности, а также лишить его водительских прав на три года. Сам подсудимый попросил суд не наказывать его строго. Асылбек Имангалиев огласит приговор по этому делу завтра, 23 ноября. К слову, в органах внутренних дел Айбек Асабаев работал на должности старшего госавтоинспектора в звании майора. После случившегося он был уволен из полиции за грубое нарушение служебной дисциплины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.