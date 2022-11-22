Два года колонии-поселения грозит майору полиции за смерть подростка в Уральске

Мужчина выплатил маме погибшего три миллиона тенге, передает портал «Мой ГОРОД». Сегодня, 22 ноября, в Уральском городском суде состоялось заседание в отношении 39-летнего экс-майора полиции Айбека Асабаева. Он обвиняется в нарушении правил ПДД, повлёкшее смерть человека. Речь идёт об аварии, которая произошла в ночь на 26 июня, в 00:40 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим Scooter (где кроме водителя был несовершеннолетний пассажир) и ВАЗ-2110, где находились водитель и три пассажира. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимац