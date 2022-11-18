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Социум

Два микрорайона и жители нескольких улиц Уральска остались без воды

На водопроводе произошла авария, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», на напорном водопроводе произошла авария, из-за которой пришлось прекратить подачу воды по следующим адресам: школа №38, улица Брусиловского, микрорайон Арман, микрорайон Сарытау, улица О.Айткулова, улица Байтурсынова, улица Ақан Сері, улица Баян сулу, улица Қобланды батыр, улица Алпамыс батыр, улица Козы корпеш, улица Аяз би. На месте аварии работает бригада. Коммунальщики обещают устранить её до 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому,
Арайлым Усербаева
Два микрорайона и жители нескольких улиц Уральска остались без воды
На водопроводе произошла авария, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Атырау останется без воды на ночь
Атырау останется без воды на ночь
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», на напорном водопроводе произошла авария, из-за которой пришлось прекратить подачу воды по следующим адресам:
  • школа №38,
  • улица Брусиловского,
  • микрорайон Арман,
  • микрорайон Сарытау,
  • улица О.Айткулова,
  • улица Байтурсынова,
  • улица Ақан Сері,
  • улица Баян сулу,
  • улица Қобланды батыр,
  • улица Алпамыс батыр,
  • улица Козы корпеш,
  • улица Аяз би.
На месте аварии работает бригада. Коммунальщики обещают устранить её до 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
авария вода коммунальщики

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