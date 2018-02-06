Два пассажирских автобуса попали в ДТП в центре Уральска

Автобус №12 и "Ауди" столкнулись на пересечении проспекта Достык и улицы Сарайшык около 13.00. В это же время на пересечении улиц Фрунзе и проспекта Достык столкнулись "Лада" и 45 автобус, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев аварии, автобус ехал по улице Сарайшык и собирался поворачивать на проспект. В это время "Ауди" ехала по проспекту и поворачивала на ул. Сарайшык. В автобусе на момент аварии было 6 пассажиров. Никто из них не пострадал. Как рассказал водитель автобуса №45, он поворачивал с проспекта Достык на улицу Фрунзе, а "Лада" ехала со стороны остановки "Т