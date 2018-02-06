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Происшествия

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в центре Уральска

Автобус №12 и "Ауди" столкнулись на пересечении проспекта Достык и улицы Сарайшык около 13.00. В это же время на пересечении улиц Фрунзе и проспекта Достык столкнулись "Лада" и 45 автобус, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев аварии, автобус ехал по улице Сарайшык и собирался поворачивать на проспект. В это время "Ауди" ехала по проспекту и поворачивала на ул. Сарайшык. В автобусе на момент аварии было 6 пассажиров. Никто из них не пострадал. Как рассказал водитель автобуса №45, он поворачивал с проспекта Достык на улицу Фрунзе, а "Лада" ехала со стороны остановки "Т
gorod
Два пассажирских автобуса попали в ДТП в центре Уральска
Автобус №12 и "Ауди" столкнулись на пересечении проспекта Достык и улицы Сарайшык около 13.00. В это же время на пересечении улиц Фрунзе и проспекта Достык столкнулись "Лада" и 45 автобус, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам очевидцев аварии, автобус ехал по улице Сарайшык и собирался поворачивать на проспект. В это время "Ауди" ехала по проспекту и поворачивала на ул. Сарайшык. В автобусе на момент аварии было 6 пассажиров. Никто из них не пострадал. Как рассказал водитель автобуса №45, он поворачивал с проспекта Достык на улицу Фрунзе, а "Лада" ехала со стороны остановки "Типография" и также поворачивала на Фрунзе. "Лада" не пропустила пассажирскую "Газель" и произошло столкновение. - В салоне были пассажиры, но никто не пострадал, - заявил водитель автобуса №45. Нужно отметить, что в ЗКО до 18 февраля проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус" На месте работают дознаватели.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП автобус

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