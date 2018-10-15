Уральского городского общества садоводов-огородников Болат ТАЖМУХАНОВ назначил его председателем. Хотя он на это никого права не имеет. Это должны мы решать, - возмутился Марат КАСЕНОВ.

E0N51lNmnEQ 14 октября состоялось собрание собственников дачных участков. Около 100 человек собрались, чтобы обсудить проблемы садоводческого общества. Люди разделились на две группы. Первая группа поддерживала бывшего председателя Татьяну КУЛЬТЮШНОВУ, а вторая нынешнего председателя Марата МАСАБАЕВА. Как рассказал один из членов дачного общества Марат КАСЕНОВ, в мае месяце этого года на общем собрании официально жителями председателем была выбрана Татьяна КУЛЬТЮШНОВА. - Через какое-то время бывшие члены правления начали вставлять палки в колеса. Написали заявление в налоговую, заявили, что здесь идет какая-то предпринимательская деятельность. Хотя это потребительский кооператив, никакого дохода здесь нет. Она работает на добровольных началах, сделала много работы, организовала, чтобы каждая улица скинулись деньгами и поменяли старые провода на новые. Мы довольны её работой. Но появилась какая-то инициативная группа, которая захотела поставить отдельный трансформатор. Привлекли какого-то мужчину. ПредседательПо словам членов общества, они неоднократно обращались в прокуратуру и акимат. - Там нам ответили, что это наши внутренние проблемы и разбираться с ними должны мы сами. Новый председатель и его группа наглым образом мешают мне работать. Прошло четыре собрания и на всех избрали меня, - заявила Татьяна КУЛЬТЮШНОВА. Между тем новый председатель дачного общества "Локомотив" Марат МАСАБАЕВ заявил, что 23 сентября в ходе общего собрания большинством голосов он был избран новым председателем общества. - Никакого рейдерского захвата не было. На основании этого я начал готовить документы. В "РЭКе", в "БатысЭнерго ресурсы" открыл новые счета, председатель УГОСО Болат ТАЖМУХАНОВ заключил со мной договор о совместной деятельности, у меня есть нотариально заверенный договор поручения. Сейчас у нас идет такая борьба, что бывший председатель не хочет свои позиции сдавать, так как ей эта власть нужна, чтобы нас перетащить в потребительский кооператив, где мы будем платить паевые взносы. А мы хотим быть простым садоводческим обществом. Люди волнуются, - рассказал Марат МАСАБАЕВ. Выяснилось, что за садоводческим обществом числится долг в размере 3,8 млн тенге за электроэнергию. - Здесь около 500 домов и их число с каждым годом растет. Из-за этого у нас постоянные проблемы с электроэнергией. Прежний председатель Николай КРАСНОУТСКИЙ отматывал и делал махинации с электроэнергией. Представители с "РЭКа" подкараулили его, и нам изначально наложили необоснованный штраф в сумме 3,8 млн тенге. Платежи с жителей поступают, а долг растет. Люди опасаются, что в зимнее время останутся без света, - заявил Марат МАСАБАЕВ. На собрании также присутствовал член правления городского общества садоводов-огородников Тлеген ТОРЕШЕВ. - К нам в сентябре обратились жители "Локомотива" с жалобой, что у них здесь произошел раскол. Мы дали им рекомендации, чтобы они провели еще одно собрание на переизбрание председателя. Тут выясняется, что 12 октября Марату МАСАБАЕВУ был подписан документ о том, что он уже является председателем. Хотя председателя должны выбирать сами жители. У нас председатель избирается на два года. Если к ней за это время не было никаких претензий, то она должна была и дальше работать, - рассказал Тлеген ТОРЕШЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.