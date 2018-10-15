Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Айдос ЖУНИСОВ, за 9 месяцев 2018 года выявлено 6 фактов незаконного вмешательства со стороны госслужащих в деятельность малого и среднего бизнеса. По всем фактам возбуждены уголовные дела, дела были направлены в суд и в настоящее время все фигуранты привлечены к уголовной ответственности. - Все дела были по факту взяточничества. В этом году наибольшее количество преступлений было выявлено в сфере сельского хозяйства. Так, ветеринарный инспектор ТУРКЕЕВ систематически получал денежные средства с реализаторов мясной продукции на рынках города Уральск. Предприниматели за получение разрешения для реализации мяса были вынуждены передавать взятки, так как полностью зависели от ветеринарного инспектора, который полностью единолично выписывал направление в лабораторию и осуществлял допуск продукции на рынки. Тем самым ТУРКЕЕВ создал благоприятный фон для коррупции. Кроме того, на прилавки города могло попасть мясо, не отвечающее всем санитарным требованиям, в том числе зараженное бруцеллезом, - рассказал Айдос ЖУНИСОВ. Наряду с этим было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника дорожной полиции, который вымогал и получал взятки за беспрепятственный перевоз груза через стационарный пост "Рубеж". - Старший инспектор БЕРКАЛИЕВ в настоящее время осужден и должен оплатить штраф в размере 400 тысяч тенге. Еще одно преступление было выявлено в сфере государственных закупок. Так, сотрудник ЖКХ Теректинского района систематически вымогал и получал взятки от предпринимателей за подписание акта выполненных работ по ремонту дорог, содержанию дорог и занимался систематическим хищением бюджетных денег, - заявил Айдос ЖУНИСОВ. Между тем, Айдос ЖУНИСОВ отметил, что практика показывает, что предприниматели неохотно обращаются в антикоррупционную службу и не хотят защищать свои права. Стоит отметить, что казахстанцы, которые сообщили о коррупционном правонарушении, могут рассчитывать на поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения от 30 до 70 МРП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.