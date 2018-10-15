В этот же день сельчане решили сразу же опробовать новый спортивный объект. На зеленом поле сразу же состоялся районный турнир по футболу среди подростков. В соревнованиях приняли участие 7 команд. - Для сельских ребятишек это хорошее место для роста и развития. В нашем селе много таких примеров, когда все население ведет здоровый образ жизни. Пусть программа «Рухани жангыру и далее служит народу, - говорит житель села Гульжамал БАЙТИЕВА. Стоит отметить, что спортивные объекты открыты в рамках программы «Рухани жаңғыру». Владелец КХ «Ихсан» отдал это здание сельчанам безвозмездно. Оно пустовало 9 лет, но при поддержке предпринимателя его обновили. И посоветовавшись с жителями села, решили открыть зал для занятий борьбой. Общими усилиями на 1 млн тенге был закуплен необходимый спортинвентарь. С перспективными в спорте ребятами занимается специалист, приехавший в район по программе «С дипломом в село». - Мы рады, что молодой специалист вернувшись в родное село вовлекает детей и подростков в спорт. Поэтому и молодежь, и крестьянские хозяйства активно участвовали в открытии зала. Мы уверены, что из нашего села выйдут еще много известных спортсменов, - говорит предприниматель Гиззат ИХСАН. В текущем году в Акжайыкском районе на средства местного бюджета будут введены в эксплуатацию 7 спортивных площадок. Одна из них - площадка в селе Караултобе. Старшие сельчане уверены, что спортивная площадка целиком завладеет свободным временем школьников, здесь будут проводить все состязания. А в завершение мероприятия благодарственными письмами отметили активных меценатов района, которые стали хорошим примером для остальных предпринимателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.