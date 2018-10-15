В рамках празднования 20-летия Астаны 19 октября в селе Алмалы Махамбетского района пройдет международный турнир «Жайық жағасында — Каспий кубогі». С инициативой проведения данного мероприятия выступил акимат Атырауской области, организаторами стало областное управление физической культуры и спорта, а также областная федерация «Национальных видов спорта». В рамках турнира пройдут такие национальные игры, как көкпар, аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу, жамбы ату, аламан бәйге, топ бәйге и ұшқыр бәйге, жорға жарыс, тазы жарысы. Во время мероприятия организаторы построят этноауыл, возле каждой юрты установят котлы, в которых будут готовить национальные блюда. Главная цель турнира — развитие национальных видов спорта в Западно-Казахстанской области. Отметим, что самому лучшему наезднику, победившему в игре «Көкпар», будет вручена награда «Алтын қамшы». — В этом году турнир пройдет на международном уровне. В играх примут участие более 400 спортсменов из России, Узбекистана, Монголии, Туркменистана и других стран. Мы уверены, что турнир такого масштаба увеличит популярность национальных игр, — рассказал руководитель Атырауской областной федерации национальных видов спорта Асланбек Жанбалаев. Отметим, что для удобства жителей 19 октября в 9.30 на конечных остановках мкр. Балыкши, железнодорожного вокзала и мкр. Жилгородка будут организованы пассажирские перевозки на место проведения турнира на платной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.