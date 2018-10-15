Солнечная погода ожидается на западе страны.   По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается до 12 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -2. В Актобе днем переменная облачность, 7 градусов выше нуля, ночью до 5 градусов мороза. В Атырау днем +14, ночью 4 градуса выше нуля. В Актау днем солнечно, 14 градусов тепла, ночью +2.