Иллюстративное фото из архива "МГ" По предварительным прогнозам синоптиков, в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками, в сопровождении с порывистым ветром, гололедицей на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы. - Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, приближающаяся зима в Казахстане ожидается холодной и с осадками в пределах нормы. На западе количество осадков за месяц ожидается около нормы, - отметила директор Гидрометцентра Марина Шмидт. А предстоящая весна отличится чередованием возврата холодов и оттепелей, а также обилием осадков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.