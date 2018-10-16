Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Назарали СЕЛИМОВ, на вооружении подразделений имеются 166 единиц техники. Из них 77 основных, 28 специальных пожарных автомобилей и 61 единица вспомогательной техники. Если в прошлом году в ЗКО в пожарах погибли 10 человек, то за 9 месяцев 2018 года 5 человек стали жертвами огня. - Подразделениями учреждения за отчетный период 2018 года было совершено 1339 выездов по тревоге. На пожарах за отчетный период 2018 года погибли 5 человек, травмировано 23 жителя ЗКО, спасены 50 человек, эвакуированы 685 человек, - рассказал Назарали СЕЛИМОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.