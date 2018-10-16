Иллюстративное фото с сайта www.kp.ru

Мужчина в сентябре текущего года через мессенджер «WhatsApp» обрушился с нецензурной бранью в адрес соседа соседа, жителя с Актогай Махамбетского района.

- В суде правонарушитель, признав вину и, раскаявшись, просил прощения у потерпевшего. Судом матерщинник был признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан "Мелкое хулиганство", на него наложен административный штраф в размере 8 418 тенге. Постановление суда вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда Атырауской области.

