По словам владельцев магазина, ЧП скорее всего произошло ночью. - Ночью кто-то разбил стекло и залез. Что украли, пока не знаем, - пояснила владелица умагазина. После прибытия полицейских на место, выяснилось, что грабители украли с полок мужские средства гигиены. Нужно отметить, что компьютер воры не тронули. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.