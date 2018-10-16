Озвученное главой государства ежегодное послание народу Казахстана подтверждает то, что базовым приоритетом государственного курса елбасы на всестороннюю модернизацию страны было и остается развитие главного богатства страны — человека. Основные направления послания охватывают такие важные социальные вопросы как повышение доходов населения, рост качества образования и здравоохранения, создание комфортной среды для жизни всех казахстанцев, что реализуется с помощью программ «Нурлы жер» и программой "7-20-25", а также развитие ЖКХ и модернизации правоохранительной системы. - Сегодня на заседании нами будет подписано обращение, в котором говорится о том, что необходимо всем поддержать послание президента страны. В нем подчеркнуты самые главные социальные вопросы, которые решать необходимо сообща, - рассказала заместитель председателя ЗКОФ партии «Нур Отан» Гульназ КУЛЬЖАНОВА. Необходимо отметить, что представители всех партий нашего региона поддерживают послание президента и намерены лично следить за его реализацией. - Мы полностью поддерживаемм президента, особенно отрадно то, что ранее человек работал на государство в последнее же время наоборот, государство работает на благо своих граждан, - пояснил первый секретарь ЗКОФ КНПК Сьюнгали ЯРЛЫГАСИМОВ. Одним из важных вопросов, который был озвучен в послании, касается модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере, как сказал глава государства, есть немало проблем, которые необходимо решать. - Мне как представителю бизнеса очень приятно было слышать о том, что малый и средний бизнес будут поддерживать в еще большей степени. Что касается сферы ЖКХ, то это действительно очень сложная сфера и Президент озвучил, что сам знает все проблемные стороны. Мы, депутаты, должны тесно сотрудничать с представителями ЖКХ, чтобы наладить работу, - заявила депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. В завершении встречи было принято обращение, в котором все участники Западно-Казахстанской областной коалиции демократических сил призвали каждого гражданина принять участие в успешной реализации задач, поставленных президентом страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.