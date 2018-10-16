Коалиция демократических сил ЗКО обсудила новое послание президента
В областном маслихате прошло заседание коалиции демократических сил ЗКО, на котором обсудили вопросы касающиеся нового послания президента РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Озвученное главой государства ежегодное послание народу Казахстана подтверждает то, что базовым приоритетом государственного курса елбасы на всестороннюю модернизацию страны было и остается развитие главного богатства страны — человека. Основные направления послания охватывают такие важные социальные вопросы как повышение доходов населения, рост качества образования и здравоохранения, создание комфортной среды для жизни всех казахстанцев, что реализуется с помощью программ «Нурлы жер» и программой "7-20-25", а также развитие ЖКХ и модернизации правоохранительной системы.
- Сегодня на заседании нами будет подписано обращение, в котором говорится о том, что необходимо всем поддержать послание президента страны. В нем подчеркнуты самые главные социальные вопросы, которые решать необходимо сообща, - рассказала заместитель председателя ЗКОФ партии «Нур Отан» Гульназ КУЛЬЖАНОВА.
Необходимо отметить, что представители всех партий нашего региона поддерживают послание президента и намерены лично следить за его реализацией.
- Мы полностью поддерживаемм президента, особенно отрадно то, что ранее человек работал на государство в последнее же время наоборот, государство работает на благо своих граждан, - пояснил первый секретарь ЗКОФ КНПК Сьюнгали ЯРЛЫГАСИМОВ.
Одним из важных вопросов, который был озвучен в послании, касается модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере, как сказал глава государства, есть немало проблем, которые необходимо решать.
- Мне как представителю бизнеса очень приятно было слышать о том, что малый и средний бизнес будут поддерживать в еще большей степени. Что касается сферы ЖКХ, то это действительно очень сложная сфера и Президент озвучил, что сам знает все проблемные стороны. Мы, депутаты, должны тесно сотрудничать с представителями ЖКХ, чтобы наладить работу, - заявила депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА.
В завершении встречи было принято обращение, в котором все участники Западно-Казахстанской областной коалиции демократических сил призвали каждого гражданина принять участие в успешной реализации задач, поставленных президентом страны.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Анна СУВОРОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!