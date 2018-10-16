Иллюстративное фото с сайта zakon.kz По информации ДВД Атырауской области, пользуясь возможностями данной сети, для установления деловых контактов мошенники создают поддельные профили, а затем предлагают высокооплачиваемую работу в Великобритании. - Злоумышленники представляются сотрудниками отделов кадров крупных иностранных компаний. Если вы заинтересуетесь их предложениями, они отправят вам сообщение о необходимости оплатить им 1 300 – 5 000 фунтов стерлингов для оформления визы, - предупредили в ДВД Атырауской области. Также мошенники могут попросить денежные средства или сканированные документы для делового сотрудничества. Полученную информацию злоумышленники могут использовать в следующих целях: для создания поддельного профиля с целью обмана других невинных людей, для кражи конфиденциальных данных о частной компании, для взлома компьютерной системы частной компании, для распространения вирусов, а также для вымогательства денежных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.