Водитель автомобиля Opel Frontera снес опору освещения. Как рассказал водитель, он ехал по улице Сарайшык. Перед ним сразу два автомобиля начали поворачивать на улицу Жунисова. Один – налево, второй – направо. Чтобы избежать столкновения, водитель въехал в опору освещения. На место аварии прибыли сотрудники полиции и ТОО «ЖайыкЖарыгы». На месте аварии остался и водитель одной из машин, которая совершала маневр. - В городе зачастую случаются наезды на опоры освещения. Поврежденный столб стоит порядка 80 тысяч тенге. Ущерб будет обязан возместить виновник ДТП, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Миржан Нуртазиев. Стоит отметить, что новые опоры освещения более безопасны для водителей и автомобилей. Старые железобетонные столбы наносили серьезные повреждения транспортным средствам и в ДТП нередко гибли люди.