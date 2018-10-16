ДТП произошло на перекрестке улиц Сарайшык и Жунисова сегодня, 16 октября, около 11 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель автомобиля Opel Frontera снес опору освещения. Как рассказал водитель, он ехал по улице Сарайшык. Перед ним сразу два автомобиля начали поворачивать на улицу Жунисова. Один – налево, второй – направо. Чтобы избежать столкновения, водитель въехал в опору освещения. На место аварии прибыли сотрудники полиции и ТОО «ЖайыкЖарыгы». На месте аварии остался и водитель одной из машин, которая совершала маневр. - В городе зачастую случаются наезды на опоры освещения. Поврежденный столб стоит порядка 80 тысяч тенге. Ущерб будет обязан возместить виновник ДТП, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Миржан Нуртазиев. Стоит отметить, что новые опоры освещения более безопасны для водителей и автомобилей. Старые железобетонные столбы наносили серьезные повреждения транспортным средствам и в ДТП нередко гибли люди. Руслан АЛИМОВ