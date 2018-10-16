Фото с сайта www.akorda.kz Ссновными задачами Центра энергоэффективности являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения пользованию ими для обеспечения жилых домов горячей водой, теплом и электричеством. Здание Центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, а также ветрогенераторами. Здесь размещены и функционируют Центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, ЦОН, Центр оперативного управления ДВД области, аппарат акима района «Алматы» г.Актобе. Нурсултан Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике «зеленых» технологий, которые были продемонстрированы на международной выставке «ЭКСПО-2017». Кроме того, аким города Актобе проинформировал Главу государства о ходе развития областного центра и исполнении поручений, в том числе создания Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города. Кроме того, президент в рамках визита посетил индустриальную зону "Актобе". В ходе посещения аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев доложил об основных итогах социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года. - За отчетный период достигнута и сохранена положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития. Рост промышленности составил 105,7%. Всего с января по сентябрь произведено продукции на сумму свыше 1,3 трлн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 167,3 млрд тенге, или 104%. В текущем месяце ожидается ввод в эксплуатацию 85 тыс. кв. м жилья, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев этого года привлечено свыше 318 млрд тенге инвестиций, - рассказал Бердыбек Сапарбаев. Нужно отметить, что индустриальная зона «Актобе» занимает территорию площадью 200 га и имеет инженерно-коммуникационную инфраструктуру, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. На сегодняшний день здесь реализуется 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 60,3 млрд тенге. В завершение президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию г.Актобе.