В ярмарке квартир приняли участие представители банков второго уровня и строительные компании нашего региона, которые принимают участие в ипотечной программе «7-20-25». На данный момент в Западно-Казахстанской области уже свыше 60 семей получили заветные квадратные метры благодаря данной программе. Реализация программы «7-20-25» в Казахстане началась в июле 2018 года. Сейчас жилье в рамках данной программы можно приобрести через 5 филиалов банков второго уровня. Халык банк, Банк Центркредит, Цесна Банк, Евразийский банк, АТФ и Форте банк. - Банками второго уровня уже одобрено свыше 80 заявок и 60 кредитов иже выданы, то есть 60 семей стали новоселами. Условия по данной программе очень приемлимые, к примеру, если квартира стоит 10 млн тенге, то ежемесячный платеж на 25 лет составит порядка 56 тысяч тенге. при этом в программе могут принять участие все желающие, главное условие - платежеспособность, - пояснил заместитель директора ЗКФ АО "Национальный банк РК" Сергей РОДИН. Стоит отметить, что в новом послании президент Казахстана уделил особое внимание жилищному вопросу. Программа "7-20-25" направлена на то, чтобы каждый казахстанец смог приобрести свое жилье, однако главным критерием программы является то, что квартира располагаться в новостройке. По словам заместителя председателя ЗКОФ партии "Нур отан" Гульназ КУЛЬЖАНОВОЙ, члены партии собирают все вопросы от населения касательно программы, чтобы сделать ее еще более практичной. - Мы следим за реализацией программы. Сейчас на рынке у нас представлено порядка 400 квартир, которые можно купить в рамках данной программы, но это мало. Поэтому у людей возникают недопонимания с банками. Сейчас все эти вопросы собираются и в дальнейшем мы решим их, - пояснила Гульназ КУЛЬЖАНОВА. Необходимо также отметить и то, что в своем послании Глава государства дал поручение субсидировать приобретение жилья для некоторых категорий граждан. Этот вопрос будет решаться местными исполнительными органами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.