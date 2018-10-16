Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель Уральска обратился в суды Западно-Казахстанской области с заявлениями к министерствам юстиции, образования и науки о признании пункта 13 Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования (Требования), утвержденных приказом министра образования и науки, незаконным, противоречащим Конституции. По данным пресс-службы Верховного суда, житель Уральска утверждает, что следуя Требованиям, учебные учреждения нарушили права родителей и детей, желающих носить в зданиях средних школ, в том числе во время занятий, вместе со школьной формой головной убор - белый платок (кимешек). Местные суды отказали в удовлетворении заявления. Верховный Суд, отказывая в передаче ходатайства для рассмотрения в кассационной инстанции, отметил следующее. - Целью Требований является обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении обязательной школьной формы, формирование позитивного отношения родителей к школьной форме, повышение ответственности руководства учебных заведений и общественных советов (совет школы, попечительский совет) в соблюдении светского характера обучения, - пояснили в Верховном суде. - При этом по делу проверены и не признаны дающими основания для удовлетворения доводы заявителей о том, что Требования противоречат нормам Конституции и международных договоров. Требования направлены на реализацию светского характера обучения и устранения признаков социального, имущественного и иных различий между обучающимися организаций среднего образования. Родители и иные законные представители должны обеспечивать ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования. Верховный Суд признал требование соблюдать в школе (светском учебном заведении) установленную форму одежды законным и правомерным, что соответствует положениям Конституции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.