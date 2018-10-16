Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел вчера, 15 октября, примерно в 11 часов дня. Как рассказал юрист ТОО «Автопарк Руслан Жилкаманов, во время остановки в районе пригородного поселка Заречный между пассажирами началась словесная перепалка. Мужчина попросил выйти ссорившихся женщин, но те продолжили ругаться. В итоге, по словам работников автопарка, актюбинцу стало плохо. - Он побледнел. Сразу вызвали скорую. Но врачи не смогли спасти его. Мужчина скончался в маршрутке. Позже брат погибшего рассказал, что он недавно вышел из больницы после перенесенного инфаркта и состоял на учете у врачей, как сердечник, - говорит юрист ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов. В автопарке также расскзали, что после случившегося водителю 29 маршрута тоже стало не по себе и он раньше времени сдал работу. Но сегодня вновь вышел в рейс. По факту смерти 61-летнего актюбинца ведется расследование. Водитель и кондуктор автобуса уже написали следователям объяснительную, как все происходило, рассказали перевозчики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.