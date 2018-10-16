В Зеленовском районе на сегодняшний день зарегистрировано 3327 субъектов предпринимательства, многие из которых открыли свое дело благодаря государственным программам. Сакен Габдулкалиев открыл цех по производству керамзитоблока несколько лет назад. Получив микрокредит в размере 6 млн тенге, он арендовал помещение, набрал рабочих, закупил оборудование и стал развивать свое дело. Сейчас на его производстве появилось новое оборудование для изготовления облицовочного кирпича — лего. По словам бизнесмена, в планах у него расширить производство, потому как спрос на стройматериалы есть всегда. Большую популярность сейчас имеет и изготовление украшений ручной работы. Арман Айтбаев 13 лет занимается пошивом портмоне и сумок из кожи. Мужчина всего за полдня может сшить кожаный кошелек в любом стиле. Спрос, как говорит предприниматель, на его товар всегда есть - Заказы есть всегда. Причем покупают не только наши местные жители, но и со всего запада. Я шью на заказ любой сложности, - рассказал предприниматель АРМАН АЙТБАЕВ. На сегодняшний день численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе, составляет 6229 человек, что почти на тысячу больше показателя прошлого года. Объем производства составляет 8,3 млрд тенге, это на 5% больше аналогичного периода 2017 года. В текущем году объем реализованной продукции перерабатывающими цехами составил 413,7 млн тенге. В 2017 году Зеленовский район был включен в список 5 пилотных районов ЗКО по реализации проекта Бастау Бизнес. На сегодняшний день обучено 354 человека, профинансировано 140 проектов на сумму 550 млн тенге. - В рамках ГЧП на сегодняшний день в районе реализуется 3 проекта, это капитальный ремонт и сервисное обслуживание 14 улиц внутрипоселковых дорог в селе Переметное протяженностью 15,5 км. Установка 81-ой управляемой видеокамер интелектуальной системы и 162 стационарных видеокамеры видеонаблюдения «Сұңқар Smartsity», а также замена 1350 существующих ламп уличного освещения на энергосберегающие диодные фонари. Основными преимуществами Зеленовского района для инвесторов является близкое расположение к областному центру, наличие земельных ресурсов, а также здесь хорошо развита сфера сельского хозяйства, - пояснил заместитель акима Зеленовского района Ринат ШАУЕНОВ. В завершении форума был подписан ряд меморандумов с Актюбинской, Атырауской областями, а также граничащими регионами Российской Федерации о дальнейшем сотрудничестве.