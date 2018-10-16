Сегодня, 16 октября, в здании Ассамблеи народов Казахстана прошла конференция. Организаторы рассказали, что американские исследования показали, что в Казахстане не соблюдаются права человека на свободу вероисповедания. По словам руководителя ОО «Центр исследования прав человека «Акжайык» Канагата НУРМУХАМБЕТОВА, в своем докладе госдепартамент США за 2016-2017 года заявил, что Казахстан является не толерантным государством. — В своем докладе они заявили, что в нашей стране есть притеснения и гонения религиозных организаций. Изучив все административные и уголовные материалы, 14 сентября я принял участие на ежегодном совещании бюро по демократическим институтам ОБСЕ в Варшаве. Там мы опровергли этот доклад. Сейчас я хочу доказать, что наша страна толерантна. А те религиозные объединения, которые обвиняют нас в обратном, сами нарушают закон, — заявил Канагат НУРМУХАМБЕТОВ. Кроме того, Канагат НУРМУХАМБЕТОВ отметил, что он изучил по всему Казахстану административные и уголовные дела и пришел к выводу, что именно на почве религиозной принадлежности никаких дел не было возбуждено. Выяснилось, что в отношении религиозного объединения «Новая жизнь» было возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. — Они используют нервно-лингвистическое программирование, которое влияет на подсознание человека. Далее, используя эти методы, они просто отбирают квартиры. У меня есть очень много пострадавших, которые это могут доказать, — рассказал Канагат НУРМУХАМБЕТОВ. Одним из пострадавших оказался Михаил, который состоял в религиозной группе «Свидетели Иеговы» и являлся старейшиной общины. — Я покинул организацию, когда осознал, что их вероучение опасно для жизни. Кроме этого, их догмы отрицают традиционные, нравственные и духовные ценности. Для них теряют значимость родственные связи, понятие семьи и толерантность к другим религиям. В связи с этим в сентябре этого года я должен был выступить на совещании ОБСЕ в Варшаве. У меня был доклад о проблемах защиты граждан, права которых были нарушены антиобщественной организацией «Свидетели Иеговы», — рассказал Михаил. Однако, по словам Михаила, в начале его выступления, после того как он заявил о себе как о пострадавшем от религиозной практики «Свидетелей Иеговы», модераторы отключили ему микрофон. — Они заявили, что мое выступление не соответствует тематике заседания и нарушает установленный организаторами порядок выступлений. Это значит, что государством не принимаются меры по восстановлению наших нарушенных прав. Власти больше защищают «иеговистов». Видимо, у них есть права на свободу вероисповедания, а кто защитит простых людей? Ведь они обманули меня! Украли мою жизнь! Разлучили с семьей. Такого цинизма, таких «двойных стандартов» мне не приходилось слышать даже от наших властей! А ещё там выступали куча организаций, которые хвалили этих «иеговистов». Я не один пострадал! Нас много! — заявил Михаил. Кроме того, пострадавшие от деятельности «Свидетелей Иеговы» отметили, что несмотря на неудачную попытку заявить о себе в ОБСЕ, они не собираются сдаться и ведут поиск новых возможностей защитить свои конституционные права. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Канагат НУРМУХАМБЕТОВ