Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 14 октября в 3 доме 5 микрорайона Актау. Женщина привязала своего девятилетнего сына за ноги и руки к батарее, после чего задушила. Со слов знакомой подозреваемой, мальчик учился в третьем классе. Полиция задержала ее на месте преступления. Подозреваемая арестована на два месяца и водворена в СИЗО. - Женщина на месте преступления сопротивления не оказывала. Свою вину полностью признала. Ведется досудебное дело по статье 99 УК РК "Убийство", – сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.