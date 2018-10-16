По словам одной из местных жительниц, кондуктор автобуса под номером 12, чтобы посадить взрослых, высадил школьников из переполненного автобуса в очень грубой форме. - При этом кондуктор с такой силой выдергивал детей из автобуса, что чуть не сломал зажатую толпой людей ногу моей дочери, к счастью, обошлось растяжением. На жалобы моей дочери, что больно ногу и она её не может вытащить, кондуктор не реагировал и продолжал тянуть мою дочь из автобуса. Благодарю женщину, которая заступилась за мою дочь, крикнув кондуктору, что сломает девочке ногу, только тогда он отреагировал, - рассказывает местная жительница. По словам матери девочки, двери автобуса еле закрылись от большого числа пассажиров, из-за чего транспорт накренился набок и едва не опрокинулся на людей, стоявших на остановке. Как прокомментировали данный факт в КГУ "Смарт Атырау", и водитель и кондуктор получили строгий выговор. C5xhNvne8qI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.