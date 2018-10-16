Сегодня, 16 октября, ЗКО посетил руководитель аппарата агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян АХМЕТЖАНОВ. В ходе своей рабочей поездки Саян АХМЕТЖАНОВ ознакомился с работой спецЦОНа. Как рассказала руководитель специализированного отдела города Уральск Луиза КУСАИНОВА, в день около двух тысяч людей посещают спецЦОН, а в центр самообслуживания за услугой обмена водительского удостоверения обращаются около 15 посетителей. - Здесь консультируются, выплачивают штрафы и налоги, здесь же обращаются в канцелярию регистрационно-экзаменационных отделов, потому что бумажные документы на снятие залогового документа, на регистрацию, на снятие всяких судебных исполнительных листов осуществляются с помощью канцелярии РЭО, - рассказала Луиза КУСАИНОВА. Стоит отметить, что Саян АХМЕТЖАНОВ положительно оценил работу спецЦОНа, а также отметил, что с удовольствием послушает отзывы и пожелания жителей города Уральск относительно улучшения работы центра. - Созданы максимальные условия. Но нет предела совершенству. Мы представляем агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Любой житель региона может приехать сюда в любое удобное для него время и получить нужную услугу. Это веление времени, современные стандарты оказания государственных услуг. А наша задача - чтобы все процессы проходили максимально прозрачно, комфортно, минимизировать и полностью исключить коррупционные составляющие, которые раньше присутствовали в таких экзаменационных и регистрационных отделениях полиции. Поэтому здесь все госорганы призваны оказывать услугу максимально открыто, - заявил Саян АХМЕТЖАНОВ. Кроме того, Саян Ахметжанов отметил, что целью его визита в ЗКО является разъяснение отдельных положений послания главы государства народу Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Саян АХМЕТЖАНОВ