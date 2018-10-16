Руководство Донского горно-обогатительного комбината считает, что 42-летний Мейрамбек Кенжигалиев пострадал в результате несчастного случая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В компании сообщили, что 12 октября в 22.40 при проведении плановых взрывных работ на шахте работали два взрывника. По данным работодателя, Мейрамбек Кенжигалиев остался под завалами руды из-за несогласованных действий со вторым взрывником и попал в опасную зону разлета горной породы при взрыве. В сообщении, разосланном журналистам, также отмечается, что в настоящее время создана комиссия по расследованию несчастного случая. В компании подчеркнули. Что  по ее результатам будут проведены дополнительные инструктажи по безопасности и охране труда. Напомним, родные 42-летнего взрывника Донского горно-обогатительного комбината пожаловались на несвоевременную помощь со стороны руководства компании. Семья утверждает, что мужчина целых 3 часа беспомощно пролежал под завалами руды. Сейчас Мейрамбек Кенжигалиев находится в тяжелом состоянии в реанимации Хромтауской районной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА