Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента, в результате проведенных профилактических мероприятий наблюдается снижение заболеваемости. Так, по итогам 9 месяцев заболеваемость снизилась на 11,2 %, в том числе среди детей на 28,7%. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, факты заболеваемости имеют место. - 5 октября поступило экстренное извещение о том, что у ученика 4 класса СШ №10 выявлен туберкулез. Оперативно в школе были проведены противоэпидемические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование. Санитарно-гигиеническая обстановка в учебном заведении удовлетворительная, объект подключен к централизованной системе водоснабжения, канализации, отоплению. В школе проведена заключительная дезинфекционная работа, - прокомментировала ситуацию Нурсулу Беркимбаева. Вcе кто контактировал с ребенком в данное время проходят врачебное обследование. - В ходе эпидемиологического расследования стало известно, что на летних каникулах ребенок находился в г. Кулсары Атырауской области, в связи с чем в территориальный департамент охраны общественного здоровья направлено письмо о проведении противоэпидемических мероприятий, - добавила руководитель департамента. Напомним, в Актобе в СОШ №10 у ученика четвертого класса обнаружили туберкулез открытой формы. Ребенка госпитализировали в тублиспансер. А в школе теперь массово делают манту всем учащимся и направляют детей на рентген-снимок.