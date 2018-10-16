По данным РГП "Казгидромет", в этот день в Уральске ожидается переменная облачность, днем 16 градусов тепла, ночью +5. В Актобе также переменная облачность, +12 днем и +3 ночью. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +17 градусов, ночью температура воздуха составит +9. В Актау будет ясно, воздух прогреется до 15 градусов тепла, ночью температура опустится до 0 градусов.