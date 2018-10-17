Зима — это сезон повышенной заболеваемости гриппом и простудой. Согласно статистике, предоставленной Метеорологическим центром по прогнозированию состояния здоровья, декабрь является той порой, когда инфекционные заболевания обретают особенно широкое распространение, а их профилактика, как следствие, требует гораздо большего внимания, чем в любое другое время года. В этой статье будут приведены простые и полезные советы, которые помогут вам минимизировать риск заражения.

1. Держите тело в тепле

2. Мойте руки

3. Следите за погодой

4. Пейте травяные отвары

5. Ешьте полезную пищу

6. Пейте много

7. Высыпайтесь

8) Двигайтесь больше

9. Принимайте витамины и пробиотики

Да, ваша бабушка была права. Теплая одежда и горячее питье действительно могут помочь вам поддержать свое здоровье зимой. Холод обладает угнетающим воздействием на иммунную систему, что увеличивает предрасположенность человека к развитию простудных заболеваний при низких температурах. Более того, недостаток солнечного света и понижение уровня гормонов (например, мелатонина и серотонина — небезызвестного гормона счастья) также отрицательно влияют на способность организма противостоять внешним угрозам. Надев утепленную куртку или шубу, конечно, не стоит забывать и про головной убор. Организм человека теряет до 30% тепла через голову, поэтому очень важно в зимние холода всегда носить шапку.Хотя большинство инфекций в основном переносится в воздухе и передается воздушно-капельным путем, микробы могут передаваться и через физический контакт, при чихании, а затем попадать в организм, когда человек прикасается инфицированными руками к наиболее уязвимым частям тела, таким как глаза, рот или нос. Эти области — все равно что пропускной билет для микробов. Несмотря на то, что они оснащены такими защитными механизмами, как слизистые оболочки или волосяные покровы, воспрепятствовать инвазии им удается не всегда. Частое мытье рук и использование для их высушивания одноразовых бумажных (либо регулярно подвергающихся стирке тканевых) полотенец может значительно снизить вероятность заражения вирусом, в частности, ротавирусом, который обычно поражает детей и характеризуется рвотой и диареей.В сумрачные и туманные дни вероятность подхватить вирусную инфекцию резко возрастает. Это связано с тем, что, когда погода влажная, вирусам намного проще выжить. Они могут висеть в воздухе, прикрепленные к капелькам воды, а когда стоит безветренная погода, они спокойно сохраняют свое положение до попадания в организм жертвы. В течение одного из таких дней вы можете заболеть, а заметить это удастся лишь по прошествии инкубационного периода, в среднем через 10-12 дней.Для поддержания здоровья врачи рекомендуют выпивать около восьми стаканов воды в день. Вода помогает почкам нормально функционировать и очищает организм от токсинов, которые со временем в нем накапливаются. Длительное нахождение в холодном помещении приводит к обезвоживанию, в результате которого слизистые оболочки организма человека становятся суше, уменьшается их способность справляться с вторжениями бактерий и вирусов. Если вы уже простудились, потребление большого количества жидкости поможет «вымыть» инфекцию из организма.Минеральный цинк — естественный способ помочь своей иммунной системе. Хорошими его источниками являются мясо, устрицы, яйца, морепродукты, тофу, черноглазый горох и зародыши пшеницы. Цинк и витамин C вместе создают очень эффективный дуэт. Чеснок помогает облегчить заболевания дыхательных путей, а небольшие его порции, употребляемые ежедневно, также помогут повысить иммунитет.Для поддержания здоровья врачи рекомендуют выпивать около восьми стаканов воды в день. Вода помогает почкам нормально функционировать и очищает организм от токсинов, которые со временем в нем накапливаются. Длительное нахождение в холодном помещении приводит к обезвоживанию, в результате которого слизистые оболочки организма человека становятся суше, уменьшается их способность справляться с вторжениями бактерий и вирусов. Если вы уже простудились, потребление большого количества жидкости поможет «вымыть» инфекцию из организма.Плохой сон, недосыпание делают людей более склонными к инфицированию, однако нельзя сказать, что главная характеристика качества сна — это его длительность. Некоторые люди, мотивированные на продолжительное бодрствование, могут каждую ночь спать меньше семи часов и от этого совершенно не страдать. А настроение также влияет на способность бороться с инфекциями, и, если вы чувствуете себя расстроенным, у вас больше шансов заболеть, чем в счастливом, расслабленном состоянии.Не стоит недооценивать важность двигательной активности зимой. Когда вы тренируетесь, уровень особых лимфоцитов, так называемых «естественных киллеров», обеспечивающих иммунитет, поднимается и остается высоким примерно в течение последующих 36 часов. Во время этого периода вы становитесь практически неуязвимы для разного рода вирусов.Принимать витамины и пробиотики особенно важно зимой, во время дефицита свежих овощей, фруктов и предсказуемого ослабления иммунитета. Лучше всего в холодной войне с простудой вам помогут вышеупомянутый витамин C, а также витамины группы E, A и B1. Пробиотики — это «дружественные» бактерии нашего организма. К ним относятся лактобациллы и бифидобактерии, обитающие в человеческом кишечнике, которые не только положительно влияют на его микрофлору и улучшают функционирование пищеварительной системы, но и поддерживают естественные защитные механизмы. Исследования показали, что прием пробиотических добавок может увеличить стойкость вашего организма по отношению к вирусным и бактериальным инфекциям.