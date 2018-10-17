Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2019 году повышение заработной платы на 20% коснётся 10 тысяч казахстанских врачей и 30 тысяч медсестёр, работающих в поликлиниках. Также оклады увеличатся у всех медработников без категорий, санитарок и технических исполнителей. Об этом в ответе на официальный запрос сообщили в Министерстве здравоохранения РК. - Повышение, как отмечено в Послании, затронет участковых медработников, внедривших программу управления заболеваниями и универсально-прогрессивную модель патронажной службы. Таким образом, повышение на 20% заработной платы поэтапно коснётся более 10 тысяч участковых врачей и около 30 тысяч медсестёр, по мере их обучения управлению хроническими заболеваниями и навыкам коммуникации с пациентом по разъяснению основных положений программы, – говорится в ответе. В ведомстве сообщили, что на данный момент в участковой службе трудятся 6 205 врачей общей практики, 1 880 терапевтов и 2 041 педиатров. Из них обучение по внедрению новых подходов управления заболеваниями прошли уже 689 врачей общей практики и 89 терапевтов. Ожидается, что до конца 2019 года обучение пройдут все вышеуказанные медработники. Для расчёта 20% стимулирующего компонента будет использоваться основная часть заработной платы участковых медицинских работников без учёта переменных надбавок. К примеру, у врача общей практики 1-й категории со стажем от 10 до 13 лет заработная плата увеличится со 123 244 до 147 892 тенге, а у медсестры 1-й категории со стажем работы 5-7 лет – с 86 845 до 104 214 тенге. Также разработан проект изменений в постановление Правительства РК, где увеличен коэффициент расчёта должностных окладов работников низкооплачиваемых категорий. Таким образом, будут увеличены заработные платы врачам всех специальностей без категорий, медицинским сёстрам 2-й категории и без категорий (с 39 995 тенге до 49 552 тенге), а также санитарок (с 34 686 тенге до 44 419 тенге) техническим исполнителям и рабочим сферы здравоохранения (с 29 023 тенге до 43 358 тенге). В ведомстве подчеркнули, что повышение в 1,5 раза минимальной заработной платы не отразится на доплатах, которые выплачиваются кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам наук и по профилю. Это связано с тем, что в Министерстве труда и социальной защиты РК разработали проект постановления Правительства РК, где расчёты стимулирующих надбавок меняют с минимального размера заработной платы на прожиточный минимум. В целом на повышение зарплат медработникам в 2019 году из бюджета потребуется выделить около 5,4 млрд тенге, на 2020 и 2021 годы – по 8,5 млрд.