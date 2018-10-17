Мы ждем вас: г.Самара, ул. Мяги, 7а. Тел.: 8 (987) 300-44-63 samarasdc.ru

Anti-Age (антивозрастная) терапия в отделе гинекологии - это обследование и комплекс мер по профилактике возрастных изменений: использование прогормонов и гормонотерапия, проблема вагинальной сухости, сексуальная дисфункция, плацентарная терапия Melsmon, плазмолифтинг. - Для женщин после 40 лет становятся актуальны проблемы изменения выработки гормонов, сухости слизистых и влагалища, недержание мочи, - поясняет заведующая отделом гинекологии Самарского диагностического центра, кандидат медицинских наук Марина ГЛУХОВА. – В этом случае помогает плазмолифтинг – одно из лучших инновационных безоперационных методов восстановления и омоложения женского организма за счет аутоплазмы, содержащей в своем составе липиды, факторы роста, гормоны, белки, аминокислоты, а также микроэлементы, которые способствуют восстановлению и обновлению тканей.Во время самой процедуры у пациента из вены забирают небольшое количество крови, в среднем от 10 до 30 мл. Объем зависит от того, сколько плазмы требуется на процедуру. После этого цельную кровь помещают в специальную центрифугу. Под действием центробежной силы более тяжелые клетки оседают на дно, жидкая часть крови и тромбоциты остаются сверху. Именно эту обогащенную тромбоцитами плазму вводят женщине. Процедура от начала и до конца занимает около 30 минут.- На первом приеме врач составит для вас программу по Anti-Age диагностике и лечению. Каждая программа создается индивидуально, в соответствии с пожеланиями пациентки. Для составления программы могут понадобиться дополнительные методы диагностики, например, проведение УЗИ, сдача анализов, - пояснила доктор. Также отделение гинекологии Самарского диагностического центра оказывает широкий спектр консультативных и лечебно-диагностических услуг при таких заболеваниях, как бесплодие, невынашивание беременности, миома матки, доброкачественные кисты яичников, заболевания шейки матки, эндометриоз, урогенитальные инфекции, проблемы детской гинекологии, злокачественные заболевания гениталий и другие патологии женской половой системы. В клинике работают опытные акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, гинекологи-маммолог, эндокринолог, детский гинеколог, а также в отделе гинекологии имеется дневной стационар с комфортабельными палатами дневного пребывания больных, 2 кабинета ультразвуковой диагностики, малая и большая операционные для оперативного лечения гинекологических заболеваний. Все процедуры, проводимые врачами центра, научно обоснованы. Объективная диагностика заболеваний. Назначаются только те методы лечения, в которых пациент действительно нуждается.