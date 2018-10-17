Предприниматель города Уральск Марат КАЖЕНОВ в рамках сотрудничества с ЗКАТУ имени Жангир хана решил провести презентацию и конкурс-эссе "Алгоритм успеха". Как рассказал Марат КАЖЕНОВ, проблема современного общества - это то, что люди не читают. - Одной из правильных привычек является чтение книг. Читать какие книги, на каком языке тоже не маловажная деталь. Сегодня ведущим языком был признан английский. Но все же из 30 книг, которые мы предлагаем вам прочитать, три книги на казахском языке. Что касается этих 30 книг, которые будут в конкурсе, то эта литература, по нашему мнению, из списка обязательных к прочтению книг. Это книги по маркетингу, по проектному менеджменту, по психологии и мотивоционные. Студентам будет очень полезно. Мы бы хотели потратить наши средства именно на развитие нашей молодежи, чтобы они были конкурентоспособными и владели необходимыми знаниями, - заявил Марат КАЖЕНОВ. Между тем, чтобы принять участие в конкурсе, студентам необходимо будет прочитать три книги и по одной из них написать эссе. После этого конкурсная комиссия будет отбирать лучший труд, и победитель получит денежный приз. - Итоги конкурса будем проводить в феврале. Три месяца будет дано, чтобы прочитать три книги. За лучшее эссе победитель получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч тенге, за второе место предусмотрено 100 тысяч тенге, и два студента, занявших третье место, получат по 50 тысяч тенге. Здесь главная цель, чтобы ребята начали читать, - рассказал Марат КАЖЕНОВ. Первый конкурс эссе будет проходить на базе ЗКАТУ имени Жангир хана, далее, по словам организаторов, такой же конкурс планируется организовать в ЗКГУ имени М.Утемисова. Для участия в конкурсе студентом необходимо обратиться в свои факультеты и подать предварительную заявку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.