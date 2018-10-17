О передаче двух учебных заведений в доверительное управление говорилось на августовской конференции - управление образования ЗКО
О необходимости передачи двух колледжей в доверительное управление говорилось на августовской конференции учителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Сандугаш АЙТКАЛИЕВОЙ, необходимость передачи в доверительное управление через механизм государственно-частного партнерства вынесена с целью снижения нагрузки на бюджет в условиях обновления содержания образования. Материально-техническая и учебная база педагогического колледжа не соответствуют элементарным требованиям.
Как оказалось, здание колледжа было построено в 1878 году - 140 лет назад. Соответственно, находится в сильно изношенном состоянии. Для проведения занятий используются помещения на 1-ом и 2-ом этажах и в подвале общежития.
Сандугаш АЙТКАЛИЕВА рассказала, что проектная мощность учебного корпуса на 760 мест при контингенте 1910 студентов. Обучение ведется по 11 специальностям и 18 квалификациям.
- Учебная база не соответствует современным требованиям, отсутствуют лабораторные и предметные кабинеты для общеобразовательных и специальных дисциплин, а также актовый и спортивные залы. Также кабинеты технологии, ИЗО и черчения находятся в подвальном помещении общежития. С учетом этого началась работа по поиску потенциальных частных партнеров, - сообщила Сандугаш АЙТКАЛИЕВА. - На сегодняшний день проект «Доверительное управление с проведением капитального ремонта и оснащением оборудования без права выкупа ГККП «Педагогический колледж» был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по вопросам государственно-частного партнерства при акимате области и включен в Перечень проектов, планируемых к реализации в рамках ГЧП на 2018-2019 годы. В состав комиссии вошли депутаты маслихата, представители государственных органов, НПП «Атамекен», а также члены общественного совета.
Однако заместитель руководителя управления образования пояснила, что не стоит путать понятия передачу в доверительное управление и передачу в частные руки. Управление образования не преследует цель передать учебные заведения в частные руки. Кроме того, ни один объект образования не готовится к приватизации.
Что качается информации о тайной передаче учебных заведений, Сандугаш АЙТКАЛИЕВА также объяснила, что в соответствии с правилами «О планировании и реализации проектов государственно-частного партнерства», утвержденных Приказом министерства национальной экономики допускается размещение уполномоченными лицами запроса выражения интереса о планируемом проекте ГЧП на своем официальном интернет-ресурсе и на интернет-ресурсе Центра развития ГЧП, а также на иных интернет-ресурсах в периодических печатных изданиях.
- Таким образом, согласно правилам, управление экономики и бюджетного планирования ежемесячно до 25 числа предоставляет отчет по проектам ГЧП (по заключенным договорам, по объявленным конкурсам и планируемым - прим. автора) в министерство национальной экономики с одновременным уведомлением в Казахстанский Центр ГЧП и территориальное подразделение Национальной палаты предпринимателей РК. Таким образом, проект ГЧП по педагогическому колледжу будет отражен в отчете за октябрь, - пояснила Сандугаш АЙТКАЛИЕВА.
Напомним, вопрос о передаче педагогического колледжа в доверительное управление был рассмотрен 12 октября на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей ЗКО. Председатель совета Хайдар КАПАНОВ был возмущен, что информация о передаче колледжей в частные руки не была нигде опубликована.
