Об этом сообщил руководитель управления государственной инспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров. - Нам поступило сообщение о том, что 16 октября поздним вечером в вахтовом поселке «Болашак» на Тенгизском месторождении 26 рабочих АО «Монтажспецстрой» отравились после приема пищи в столовой, принадлежащей данной компании. В случае, если состояние рабочих ухудшится, нами будет проведено расследование, - рассказал Игилик Аубакиров. Все 26 рабочих были госпитализированы в центральную районную больницу с подозрением на пищевую токсикоинфекцию. На месте работают специалисты департамента охраны общественного здоровья по Атырауской области. Предварительный диагноз отравишихся - гастроэнтероколит. Состояние больных оценивается как легкое и среднее. Гастроэнтероколит - другое название этой болезни – пищевая токсикоинфекция, которая точно и вполне правильно выражает причины возникновения заболевания. Заболевание характеризуется как воспалительный процесс в желудке и кишечнике. Обычно заболевание начинается резко, внезапно. Развитие имеет очень бурное. Главными признаками болезни являются тошнота, многократная, в некоторых случаях обильная неукротимая рвота.