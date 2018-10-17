После долгосрочного простоя Теректинский маслозавод прошел глубокую модернизацию и в апреле этого года был вновь запущен. Сейчас на производстве трудятся 120 человек. Здесь на современном оборудовании производят масло двух сортов по технологии холодного отжима. На сегодняшний день завод перерабатывает порядка 100 тонн в сутки. В будущем планируется, что предприятие будет перерабатывать свыше 3,5 тысячи тонн сырья в год. Продукция компании реализуется на рынках Западного региона, а также экпортируется в Таджикистан и Узбекистан. В ближайшее время масло будут поставлять и в Китай. Глубокая модернизация помогла предприятию не только вновь заработать, но и увеличить выход продукции в два раза. Сейчас из-за большого количества заказов заводчане работают в две смены. На территории завода было построено четыре дополнительных цеха. Среди них — цех экстракции и обрушительной машины для очистки семечек. - Мы работаем на отходах от подсолнечника, при этом не используем ни газ, ни уголь, что позволяет сэкономить и сберечь экологию. Новые технологии, которые мы применяем на производстве, позволяют сохранить все полезные свойства масла. Что касается сырья, то мы засеяли 36 тысяч гектар подсолнечника, планируем собрать хороший урожай. При этом также принимаем сырье и у местных крестьян, однако семечки сначала проверяются на влажность и масличность, - рассказал технолог маслозавода Акылбек САРМАЛАЕВ. В будущем завод планирует производить маргарин и майонез, оборудование для этого уже закуплено, запуск линии намечен на 2019 год. Кроме того, жмых, который остается после получения подсолнечного масла, хорошо подходит для подкорма скота. Поэтому его реализуют сельхозтоваропроизводителям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.