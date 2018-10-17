Иллюстративное фото с сайта alaytv.kz По поручению Генерального Прокурора прокуратурой Атырауской области была проведена проверка деятельности вузов и колледжей на предмет эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственного образовательного заказа. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. Практически во всех учреждениях образования установлены факты неэффективного использования бюджетных средств, ущемление социальных гарантий студентов, оставшихся без попечения родителей и инвалидов, несоответствие учебных помещений требованиям законодательства. - В частности, мерами прокурорского реагирования в государственный бюджет возмещено свыше 146 млн тенге. Более 9 млн тенге выплатят вузы 108 студентам, оставшимся без попечения родителей и инвалидам. Им в период с 2016 по 2018 годы в нарушение законодательства не представлялась повышенная стипендия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Кроме того, по акту надзора с одного из колледжей в доход государства взыскано более 64 миллионов тенге, необоснованно полученных в результате подписания двойного акта выполненных работ по двум договорам с министерством образования и науки за обучение одних и тех же студентов. - Всего по результатам проверки в КУИ прокуратуры зарегистрировано 12 материалов, из них 7 по фактам подделки дипломов, по 2 - по признакам хищения бюджетных средств и мошенничества. К административной ответственности привлечено 2 лица, к дисциплинарной - 42, - уточнили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ