Об этом рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что причиной длительного расследования стало то, что сотрудниками полиции проводилось множество экспертиз, в том числе и геномная ДНК. - Этот вид экспертизы проводился в другой области. Поэтому мы потратили на это около двух месяцев. Эта женщина была разоблачена. Отмечу, что она изначально подозревалась в этом преступлении. Под имеющими неопровержимыми доказательствами она вину свою признала. На сегодняшний день дело направлено в суд, - рассказал Берик АЙМУРЗИН. Напомним, 5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Селекционный школьники увидели в сугробе тело младенца, завернутое в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.
По данному факту было начато расследование по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Сотрудниками криминальной полиции на второй день была установлена личность подозреваемой. После проведения следственных действий и молекулярно-генетической экспертизы вероятность материнства подозреваемой в отношении ребёнка составила 99,9%. Подозреваемая - жительница поселка Деркул 1985 года рождения. Позже она призналась, что она мать ребенка.
