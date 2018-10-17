Родителям 8-летней Балаусы осталось собрать на лечение 200 тыясч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама девочки Ботагоз рассказала, что в Самаре они должны быть уже 6 ноября. Курс лечения будет продолжаться до 30 ноября. - Врачи должны провести диагностику диагностику. Нужно сделать ЭЭГ-мониторинг головного мозга во сне. В Уральске, оказывается, не делают ЭЭГ-мониторинг во сне. 12 ноября начнется лечение и продолжится до 30 ноября. Мы должны снимать квартиру 4 недели. Дедушка с папой поедут с Балаусой. Я не смогу с ней поехать, потому что недавно родила ребенка, - рассказала Ботагоз. По словам мамы, им осталось собрать 200 тысяч тенге. - 150 тысяч уже собраны. 280 тысяч летом помогли собрать люди, когда мы готовились в Алматы ехать. Но нам отказали в лечении. В Самаре врач согласился принять ее. Но он долго думал, когда я прислала документы Балаусы, ведь у нее несколько диагнозов. Я так рада, что ее начнут лечить. Я так боялась, что еще раз откажут. Целиакия неизлечима, но что качается неврологии, я надеюсь, она излечится, если пройдет реабилитацию, - говорит мама девочки. С детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.   Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу, однако такую сумму самостоятельно семья собрать не может. - Балауса обучается на дому. Она не умеет даже считать, буквы не знает, не различает цвета. Она немного отстает в развитии, даже часа она не может спокойно просидеть, когда приходит учитель, - говорит Ботагоз. - Нам очень нужно пройти эту реабилитацию, чтобы она развивалась как нормальный ребенок. У нас есть шанс, нужно лишь собрать деньги на лечение. Спасибо большое всем всем, кто помогают нам. Мы бы не справились с этим сами. Kazkom 5578 3427 1723 0095. ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 Каспи голд 5169 4931 6155 9375  ИИН 851124451381  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  