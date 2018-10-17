Накануне в новом теплоэнергетическом комплексе микрорайона Балыкшы побывал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона проверил ход работ, проводимых по подключению жилых домов к центральной отопительной системе, и дал ряд конкретных поручений. По информации городского отдела строительства, всего к центральной отопительной системе будет подключено 53 дома, в которых имеется 2500 квартир. В рамках реконструкции внутриквартальных сетей теплоснабжения в микрорайоне Балыкшы г.Атырау был проложен надземный магистральный трубопровод общей протяженностью 8 км. Общая протяженность трассы тепловых сетей составляет 22 км. - На данный момент тепло было подано в 36 жилых домов микрорайона, полное подключение всех 53 домов планируется завершить до 20 октября, - рассказал заместитель акима г.Атырау Нурлан Таубаев. Согласно проектно-сметной документации, дома Балыкши будут обеспечены отоплением по зависимой от ТЭЦ схеме и впервые за всю историю микрорайона - горячей водой. Строительством магистральной теплотрассы и теплопункта занималось ТОО “Арал Сервис”, внутриквартальных теплотрасс - ТОО “Гранд Мастер”. Проект финансировался на 90% из местного и 10% - республиканского бюджета - На сегодняшний день проект завершен, он состоял из трех частей, первая часть-магистральные тепловые сети, вторая часть - центральный тепловой пункт и завершающая ветка - внутриквартальные сети. Мощность центрального теплового пункта на сегодня составляет 15 мегаватт - на горячую воду, 15 мегаватт на тепло, в общем 30 мегаватт. Общая стоимость трех проектов - 3, 3 млрд тенге, - рассказал руководитель городского отдела строительства Тимур Басаров. Отметим, что поселок Балыкшы берет свое начало с 1937 года, со времен создания Атырауского рыбоконсервного комбината. До настоящего времени жители поселка испытывали большие неудобства из-за отсутствия в домах горячего водоснабжения и слабого отопления. - В этих домах элементарно не было водопровода для горячего водоснабжения, а многоэтажки здесь отапливались газовыми котлами, мощности которых не хватало, чтобы обогреть все дома. С осени прошлого года акимат города Атырау приступил к реализации проекта по строительству нового теплоэнергетического комплекса в микрорайоне Балыкшы. В настоящее время подключение домов к центральной отопительной системе завершается. Теперь благодаря этому в дома балыкшынцев придёт тепло и горячая вода, - рассказал аким г.Атырау Алимухаммуед Куттумуратулы. Аким Атырауской области поручил подчиненным завершить все работы по подключению домов микрорайона Балыкшы к центральной отопительной системе, чтобы избежать неисправностей и аварийных ситуаций проводить подомовой обход домов жителей микрорайона Балыкшы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.