Преступление было совершено в конце июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, данное дело сейчас расследуется сотрудниками полиции и находится на стадии завершения. По делу были назначены ряд экспертиз. - При осмотре тела девушки нами было найдено множество микрочастиц. У нас появились сомнения в плане того, что, возможно, преступник был не один. Чтобы разобраться в этой ситуации, все изъятые биологические следы преступления и микрочастицы мы направили на экспертизы, которые в нашей области не проводятся. Эти экспертизы проводятся в Астане, в Алматы. Буквально на днях мы получили результаты, и в течение этого месяца мы планируем направить дело в суд. Преступник один. Он разоблачен, арестован и находится в следственном изоляторе. Причастность других лиц нами не доказана, - заявил Берик АЙМУРЗИН. Стоит отметить, что дело было возбуждено по статье 120 УК РК "Изнасилование" и после согласования с надзорными органами  дополнительно будут квалифицироваться и другие статьи. - Есть наличие телесных повреждений, которые дают нам основание полагать, что высматривается и ряд других составов преступления, - отметил Берик АЙМУРЗИН. Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат ТЕМИРБАЕВ. Он обвиняется в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор.
