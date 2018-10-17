Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана ЕСЕНАМАНОВА пожаловалась на педагогов в прокуратуру, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Светлана ЕСЕНАМАНОВА возмутилась тем, что учителя школы №10 подтвердили журналистам информацию о том, что у четвероклассника нашли открытую форму туберкулеза. Она считает, что учителя тем самым нанесли школьнику психологическую травму, хотя ни в одной из публикаций в СМИ не было названо ни имени, ни фамилии учащегося. Журналисты намекнули представителю облздрава, что врачи просто пытаются таким образом отвлечь внимание от реальной проблемы и загладить скандал. - То, что завучем школы были объявлены номер школы, класс – это наносит травму ребенку, поэтому вчера я обратилась в прокуратуру на решение правомочности, - заявила замруководителя управления здравоохранения актюбинской области Светлана ЕСЕНАМАНОВА.   Напомним, о том, что в школе Актобе у млашеклассника обнаружили открытую форму туберкулеза, стало известно случайно. Врачи не хотели афишировать факт. Но когда, случай уже обнародовали в прессе, они подтвердили случившееся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА  