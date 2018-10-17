Всего на торгах, которые прошли сегодня, 17 октября, в здании акимата Уральска, было реализовано семь земельных участков на общую сумму 1,3 миллиона тенге. - На аукцион было выставлено 7 земельных участков коммерческого назначения в г.Уральске и в поселке Круглоозерное. Для участия в аукционе было подано 15 заявок (10 человек) по 7 лотам. По итогам аукциона были проданы права аренды 7 земельных участков с минимальной ценой за лот 3000 тенге, максимальной 1010000 тенге, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.