Новым руководителем Тайпакского отдела полиции назначен Руслан АДИЛОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 17 октября, в ходе расширенного оперативного совещания руководитель ДВД ЗКО Махсудхан АБЛАЗИМОВ рассказал о новых назначениях в сфере правоохранительных органов. - Согласно приказу руководителя ДВД ЗКО, начальником Тайпакского районного отдела полиции назначается Руслан АДИЛОВ, - заявил Махсудхан АБЛАЗИМОВ. Стоит отметить, что ранее должность руководителя Тайпакского РОВД занимал Рафаэль БИКЕЕВ. Кроме того, начальником Приурального отдела полиции назначили Серика ЖУМАГУЛОВА, а функции заместителя руководителя департамента полиции по общим вопросам будет исполнять Нуржан УТЕЛЬБАЕВ. Напомним, в июле сотрудник Тайпакского отдела полиции Акжайыкского РОВД, находясь на дежурстве, похитил пистолет, принадлежащий другому инспектору. Утром, сдав дежурство, он взял спрятанный пистолет и уехал в город. За это он был осужден и приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Фото Медета МЕДРЕСОВА