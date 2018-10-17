Из 3,5 тысячи сотрудников личного состава ДВД ЗКО под сокращение попадут более 300 сотрудников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Берик АЙМУРЗИН, в связи с оптимизацией полицейские будут лишены некоторых, не свойственных им функций. - На сегодняшний день органы внутренних дел наделены теми функциями, которые нам не свойственны. Они будут переданы в другие органы. Какие именно функции - я сейчас ответить не могу. В данный момент  по поручению главы государства четко, конкретно разрабатывается проект.  В связи с этим ДВД будет переименован в департамент полиции и будет заниматься только полицейскими функциями, - рассказал Берик АЙМУРЗИН. Кроме того, в следующем году будет проводиться повсеместная переаттестация. - Президент в своем послании отметил, что переаттестация сотрудников полиции основная немаловажная позиция. Каждый сотрудник будет переаттестован. Естественно, будут ужесточены требования. В органах внутренних дел останутся те сотрудники, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня, грамотные, имеющие соответствующее юридическое образование. Сейчас мы приступили практически к 10% сокращению личного состава. Личный состав департамента составляет 3,5 тысячи сотрудников, сокращение коснется более чем 300 сотрудников. Но это еще не окончательная цифра, - заявил Берик АЙМУРЗИН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.