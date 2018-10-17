Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Берик АЙМУРЗИН, в связи с оптимизацией полицейские будут лишены некоторых, не свойственных им функций. - На сегодняшний день органы внутренних дел наделены теми функциями, которые нам не свойственны. Они будут переданы в другие органы. Какие именно функции - я сейчас ответить не могу. В данный момент по поручению главы государства четко, конкретно разрабатывается проект. В связи с этим ДВД будет переименован в департамент полиции и будет заниматься только полицейскими функциями, - рассказал Берик АЙМУРЗИН. Кроме того, в следующем году будет проводиться повсеместная переаттестация. - Президент в своем послании отметил, что переаттестация сотрудников полиции основная немаловажная позиция. Каждый сотрудник будет переаттестован. Естественно, будут ужесточены требования. В органах внутренних дел останутся те сотрудники, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня, грамотные, имеющие соответствующее юридическое образование. Сейчас мы приступили практически к 10% сокращению личного состава. Личный состав департамента составляет 3,5 тысячи сотрудников, сокращение коснется более чем 300 сотрудников. Но это еще не окончательная цифра, - заявил Берик АЙМУРЗИН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.