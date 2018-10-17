По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается переменная облачность, +12, ночью возможен дождь, 4 градуса выше нуля. В Актобе также переменная облачность, +10 днем и +3 градуса ночью. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, ночью также тепло +10. В Актау будет солнечно. Днем температура воздуха составит 19 градусов тепла, ночью +11.