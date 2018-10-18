Иллюстративное фото из архива "МГ" Объём пенсионных активов, инвестированных в различные инструменты банков, составляют около 18% от всех пенсионных активов. Об этом сообщил глава Национального банка Данияр Акишев. - По состоянию на 1 октября объём пенсионных активов, инвестированных в различные инструменты банков, – это и депозиты, и облигации, и инструменты субординированного долга, составляет около 18% от всех пенсионных активов, – рассказал журналистам в кулуарах пленарного заседания в Мажилисе Данияр Акишев. Также он прокомментировал и грядущее выделение банкам 600 млрд тенге долгосрочной ликвидности по поручению Президента. Часть этой суммы Нацбанк планирует предоставить банкам из Единого накопительного пенсионного фонда. - В данном случае никто банкам не помогает. В поручении главы государства указано, что эти деньги должны быть направлены на кредитование приоритетных для страны проектов. Это те проекты, которые улучшат ситуацию в нашей стране, помогут создать экономику простых вещей. Эти деньги направят на кредитование экономики. Эти деньги не получат банки, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению. Мы как раз над этим механизмом сейчас работаем, – сказал Данияр Акишев. Прежде чем выделить банкам деньги, финрегулятор проведёт анализ этих проектов на предмет эффективности, важности, конкурентоспособности и рентабельности. Только после того, как сформируется пул проектов, начнётся кредитование экономики. - В данном случае банки являются исключительно посредниками по доведению этих денег до реального сектора экономики. Никто не предоставляет деньги банкам просто так на какой-то период времени, чтобы они этими деньгами распоряжались исключительно по своему усмотрению, – отметил Данияр Акишев. Он также подчеркнул, что все решения по инвестированию денег ЕНПФ принимают на законодательной основе члены Совета по управлению пенсионными активами.